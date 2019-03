SWORN ENEMY: Der HC-Thrash ist zurück

Von der Band aus New York, die die klassische Stile East Cost-Hardcore und Thrash Metal zusammenwebt, hat man eine ganze Weile nichts mehr gehört. Nun aber: "Gamechanger", das neue Album, wird am 05.04.2019 erscheinen und es gibt schon einmal in bewährter SWORN ENEMY-Manier 'Prepare For Payback'.

Quelle: Gordeon Music Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: sworn enemy hardcroe thrash metal neues album april 2019 new york