SYMPHONIC METAL NIGHTS TOUR mit SERENITY, VISIONS OF ATLANTIS, SLEEPING ROMANCE

Na, magst du es dick aufgetragen, bombastisch und mit ganz viel Gefühl? Dann kommt hier ein Tipp: Die SYMPHONIC METAL NIGHTS TOUR 2018 wird mit SERENITY, VISIONS OF ATLANTIS, SLEEPING ROMANCE

und Support von SECRET RULE oder EVENMORE genau diesen Drang befriedigen! Napalm Records hat ein rundes Paket geschnürt, aus dem für mich die Österreicher SERENITY, deren neues Album in Kürze folgen wird, leicht herausragen. Hier sind die Tourdaten:

09.02.2018 AT – Wörgl / Komma*

10.02.2018 DE – Kaiserslautern / Kammgarn*

12.02.2018 DE – Frankfurt / Nachtleben*

14.02.2018 UK – London / Underworld*

15.02.2018 BE – Vosselaar / Biebob*

16.02.2018 NL – Nijverdal / Cult Art Shop**

17.02.2018 NL – Haarlem / Patronaat**

18.02.2018 DE – Bochum / Matrix**

19.02.2018 DE – Berlin / Bi Nuu**

20.02.2018 DE – Nürnberg / Der Cult**

21.02.2018 CZ – Prag / Nova Chmelnice**

23.02.2018 DE – Glauchau / Alte Spinnerei**

24.02.2018 AT – Lenzing / Pfarrsaal**

* mit SECRET RULE

** mit EVENMORE