Schloss Kapfenburg Festival 2017: STATUS QUO und GIANNA NANNINI

Auch dieses Jahr hat das Festival in dem wunderschönen Innenhof des Schlosses Kapfenburg bei Lauchheim zwei Powermetal.de-kompatible Veranstaltungen auf dem Programm. Zum einen kommen die Kult-Rocker STATUS QUO am 26. Juli in die Nähe des beschaulichen Aalen, um auf ihrer Abschiedstour eines von nur fünf Konzerten in Deutschland zu geben. Wer die Band noch einmal sehen will, sollte sich dringend ein Ticket für 63,50 Euro auf der Webseite des Schlosses besorgen, bevor der Auftritt ausverkauft sein wird!

Drei Tage später kommt dan die italienische Rockröhre Gianna Nannini, die wir alle noch durch 'I Maschi', 'Latin Lover' und 'Bello E Impossibile' kennen (oder etwa nicht?). Auf dieser Tour feiert sie 40 Jahre Rockgeschichte und wird sicher alle ihre Hits zum Besten geben, sogar unterstützt von einem Streichorchester. Tickets gibt es auf der Festvalseite für 49,65 Euro.

Weitere Künstler auf Schloss Kapfenburg werden IN SITU, Konstantin Wecker und LaBrassBanda sein. Außerdem findet am 23. Juli ein großer Chortag statt. Weitere Informationen erhält man auf der Webseite.

