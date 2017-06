Schloss Kapfenburg Festival: Ausverkauft, nur noch ein paar Restkarten für STATUS QUO

Wer sich bisher noch nicht entschieden hat, hat nur noch eine einzige Chance, ein Konzert an der möglicherweise schönsten Freilichtbühne Deutschlands zu sehen: Es gibt noch einige Karten für das Konzert von STATUS QUO am 26. Juli 2017, bei dem im Vorprogramm DAS KUBINAT auftreten wird. Alle anderen Veranstaltungen sind ausverkauft. Wer noch rasch zugreifen will, begibt sich umgehend auf die Festival-Webseite.

Quelle: Schloss Kapfenburg Redakteur: Frank Jaeger Tags: schloss kapfenburg festival 2017 status quo das kubinat