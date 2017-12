Schwedische Grammis: Nominierungen

Die Musikpreise unserer nordischen Freunde heißen Grammis und werden am 8. Februar in verschiedenen Kategorien vergeben werden. In der für uns relevanten Kategorie "Hard Rock/Metal" sind folgende Nominierungen erfolgt:

ARCH ENEMY - Will To Power

EUROPE - Walk The Earth

H.E.A.T - Into The Great Unknown

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA - Amber Galactic (unser Monatssieger im Soundcheck 5/2017)

VAMPIRE - With Primeval Force