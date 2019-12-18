Sechs weitere für das SUMMER BREEZE 2020
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18.12.2019 | 19:53
Nachschub für das Festival in Dinkelsbühl gibt es in Form von CLUTCH, BENiGHTED, TIDES FROM NEBULA, IGORR, GUTALAX und THE WILDHEARTS. Komplett sieht das Billing bislang so aus:AGRYPNIE, AMORPHIS, BELZEBUBS, BENiGHTED, CATTLE DECAPITATION, CLUTCH, CYTOTOXIN, DARK FUNERAL, DARK TRANQUILITY, DEBAUCHERY, DESPISED ICON, DJERV, EISREGEN, EMIL BULLS, ENSIFERUM, FIDDLER'S GREEN, FIGHT THE FIGHT, FLESHCRAWL, FROG LEAP, GLORYHAMMER, GOD IS AN ASTRONAUT, GUTALAX, HAGGEFUGG, IGORR, INFECTED RAIN, JINJER, KRAANIUM, LÜT, MYRKUR, NEAERA, NYTT LAND, OPETH, PRIMAL FEAR, SACRED REICH, SALTATIO MORTIS, SHADOW OF INTENT, SLOPE, SONATA ARCTICA, STRAY FROM THE PATH, SWALLOW THE SUN, THE NEW ROSES, THE OKLAHOMA KID, THE VINTAGE CARAVAN, THE WILDHEARTS, THUNDERMOTHER, TIDES FROM NEBULA, TRIDDANA, VULTURE, WARDRUNA, WHILE SHE SLEEPS, WARKINGS, WOLVES IN THE THRONE ROOM.
Bis zum 31.12.2019 kosten die Tickets 129 Euro für alle Tage, danach muss man zehn Euro mehr hinlegen. Also nichts wie hin in den Ticketshop des Dinkelsbühler Festivals!
- Quelle:
- Summer Breeze
- Redakteur:
- Frank Jaeger
- Tags:
- summer breeze 2020 sboa 20
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