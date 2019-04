Single und Video von CEVILAIN

Soeben ist das aktuelle Album "As Above, So Below" der Hardrockgruppe CEVILAIN erschienen. Daraus haben die Kanadier den Titel 'Better Angels' als Single mit dem Titelstück des Albums als B-Seite ausgekoppelt und dazu bei YouTube einen Videoclip hochgeladen.





