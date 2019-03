Sony nimmt sich der Vinylfreunde an uns veröffentlicht diverse Alben aus ihrem unermesslichen Fundus auf Vinyl neu, wobei sie stilistisch einmal quer durch das Blumenbeet pflügen:

- Die Skandalnudel NINA HAGEN startet mit "Nina Hagen Band" (1978) und "unbehagen" (1979)



- Wer 'Carbonara' sagen kann, sagt auch 'Das Blech' bei SPLIFF und "85555" (Frühjahr 1982) und "Herzlichen Glückwunsch" (Herbst 1982)



- österreichischer Charme kommt von FALCO mit "Junge Roemer" (1984) und "Falco 3" (1985)



- Göttingens Finest GUANO APES steuern "Don’t Give Me Names" (2000) und "Walking On a Thin Line" (2003) bei



- meine heimatstädtler OOMPH! aus Braunschweig fragen "Wahrheit oder Pflicht" (2004) und bringen "GlaubeLiebeTod" (2006)



- Joachim segelt als WITT durch die Wagnerstadt auf "Bayreuth Eins" (1998) und "Bayreuth Zwei" (2000), wobei erstere Scheibe den Hit 'Die Flut' enthält



- die Rocker SELIG werden mit den ersten beiden Alben vertreten sein, nämlich "Selig" (1994) und "Hier" (1995)



- Rock 'n' Rolf wird auch geehrt, aber mit zwei späteren RUNNING WILD-Werken namens "The Rivalry" (1998) und "Victory" (2000)



- die Streicher APOCALYPTICA bringen "Worlds Collide" (2007) und "7th Symphony" (2010) mit, wobei ich nicht sicher bin, ob es das erstere Album überhaupt jemals auf Vinyl gab



- etwas obskurer wird es mit Frank Farians FAR CORPORATION und den beiden einzigen Alben "Division One" (1985) und "Solitude" (1994). Das erste enthält eine Coverversion des Klassikers 'Staiway To Heaven'.



- und zum Schluss darf die deutsche Band LAKE noch die beiden selbstbetitelten "Lake" (1976) und "Lake II" (1978) beisteuern

Diese Serie namens "Original Vinyl Classics" wird immer zwei Alben im Gatefold enthalten. Leider kann ich noch nichts zu der Aufmachung sagen, die Mitteilung spricht von einem "Neuen Künstler-orientierten Design", was immer das bedeuten mag. Aufjeden Fall können alte Vinylfreunde ihre abgenutzten Rillen erneuern und neue vielleicht erstmals diese Klassiker auf ihrem Turntable drehen lassen. Ja, Vinyl ist eben wieder hip!