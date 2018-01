Spanische Presse berichtet vom Tod Dave Hollands (ex-JUDAS PRIEST)

Wie die spanische Tageszeitung "El Progresso" heute Morgen berichtete, soll der ehemalige JUDAS PRIEST-Schlagzeuger Dave Holland am 16.01.2018 im Alter von 69 Jahren verstorben sein; über die Todesursache sei danach bisher nichts bekannt. Dave Holland sei im Jahr 2004 wegen sexuellen Missbrauchs zu einer Haftstrafe verurteilt worden, habe nach seiner Haftentlassung fernab der Öffentlichkeit im selbstauferlegten Exil in einem galizischen Dorf gelebt und sei nun im Universitätskrankenhaus der galizischen Stadt Lugo verstorben. Die ihm zur Last gelegte Tat habe Dave Holland bis zuletzt bestritten.



Dave Holland trat JUDAS PRIEST anno 1979 bei und gab sein Debüt auf der "Living After Midnight"-Single und dem "British Steel"-Album. In der Folge war er auf den Alben "Point Of Entry", "Screaming For Vengeance", "Defenders Of The Faith" und "Turbo" zu hören, bevor er 1988 auf "Ram It Down" seinen Abscheid gab.

Bevor er zu JUDAS PRIEST stieß, war Dave Holland von 1969-1979 bei TRAPEZE aktiv; danach steuerte unter anderem er noch Sessiondrums zu einem Tony-Iommi-Soloalbum und der 1998er-Soloscheibe des Ur-PRIEST-Sängers Al Atkins bei. Das Management von TRAPEZE habe den Tod von Dave Holland mittlerweile bestätigt.



Ruhe in Frieden, Dave!



Link zum Artikel der spanischen Zeitung:

https://www.elprogreso.es/articulo/cultura/fallece-lugo-exbateria-judas-priest-david-holland/201801220916231291174.html?__twitter_impression=true