Stahl in Schwaben: AVIAN, DEMONS DREAM, RAVENFIELD in Aalen

Hier nochmal eine kleine Erinnerung an alle schwäbischen Headbanger, vor allem an jene auf der Ostalb und in der Umgebung: Heute Abend, Samstag, 09.03.2019, geben sich in Aalen im Mavericks Irish Pub die folgenden Bands die Ehre:



AVIAN - Heavy Metal aus Ravensburg

DEMONS DREAM - Heavy Metal aus Heidenheim

RAVENFIELD - Dark Rock aus Dachau

Mavericks Irish Pub Aalen

Friedhofstr. 21

73430 Aalen

Einlass: 19:00 UhrBeginn: 21:00 Uhr