Stahl in Schwaben: BLOOD FIRE DEATH und AVIAN in Egelsee

Im Schwarzen Adler im oberschwäbischen Egelsee (direkt an der A7 zwischen Ulm und Memmingen) gibt es am 17.02.2018 ein ganz besonderes Metalevent, denn hier geben sich Jungs von der nordbadischen BATHORY-Tributband BLOOD FIRE DEATH die Ehre, uns einen tollen Abend mit Klassikern aus Meister Quorthons Feder zu bescheren. Wer BFD schon einmal live gesehen hat, der weiß, dass es selten einer Band gelang, die Songs des leider viel zu früh verstrobenen schwedischen Pioniers so authentisch und so ergreifend zu zelebrieren, und zwar Songs aus allen Phasen seiner wechselvollen Karriere von pechschwarz bis episch.

Eröffnen wird den Abend die aus der Ravensburger Ecke stammende und anno 2000 gegründete Traditionsmetalband AVIAN, die nach einer EP im Jahre 2002 und 15 Jahren Schaffenspause nochmals einen neuen Anfang wagt, mit einer Power/Speed-Variante, deren Einflüsse von JUDAS PRIEST, OVERKILL und RUNNING WILD bis hin zu METAL INQUISITOR und CRIMSON GLORY reichen.

