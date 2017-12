Stahl in Schwaben: RHINO BUCKET im Kreuz im Obermarchtal

Am Mittwoch, dem 31.01.2018 werden die amerikanischen AC/DC-Epigonen RHINO BUCKET Station im Donautal machen und dort garantiert balladenfrei das Kreuz zu Obermarchtal rocken. Am 21.04.2018 steht zudem ein neues Album der Band an, das den Titel "The Last Real Rock 'N' Roll" tragen wird.

Weitere Informationen zum Konzert:

https://www.facebook.com/events/316300928869370/