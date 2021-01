Stella Nomine 2021: SHE PAST AWAY bestätigt

Für die erste Auflage des Stella Nomine-Festivals im Torgauer Entenfang ist die türkische Band SHE PAST AWAY bestätigt worden.



Damit liest sich das bisherige Programm so:

DAS ICH

OTHER DAY

CHRISTIAN DEATH

BAICAL

TERRORFREQUENZ

SHE PAST AWAY

Das Festival wird im Torgauer Entenfang stattfinden. Auch bei dieser Veranstaltung soll der Gartenparty-Charme, wie man ihn vom In Flammen Open Airs kennt, beibehalten werden. Somit dürfte das Ganze recht entspannt und familiär werden.

Die Party steigt vom 19.08. bis zum 21.08.2021. Weitere Informationen gibt es auf der Festival-Homepage. Dort können bereits die Early-Birds-Tickets bis zum 15.01.2021 geordert werden.

