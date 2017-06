Stoned From The Underground 2017: Breites Spektrum ist versprochen

Kein Jahr ohne SFTU. Haben wir uns geschworen. Und müssen diesmal trotzdem nur aus der Ferne berichten. Leider sind die Termine in diesem aufregenden 2017 so dicht gestreut, dass wir von powermetal.de vom 13.07.2017 bis 15.07.2017 keinen Live-Beobachter und Genießer nach Erfurt an den Alperstedter See versenden können.

Dem traurigen Seufzer hier folgt aber gleichfalls unsere Empfehlung, sich als treuer Fan ehrlicher Rockmusik dorthin zu begeben, um sich Szenemonumente wie ACID KING, KARMA TO BURN, ALL THEM WITCHES, ELDER, KADAVAR oder MONOLORD zu geben. Diese werden sich an den drei tollen Tagen Zelt-und Hauptbühne mit Furorebands wie BEEHOOVER, STEAK, CHILD, DXBXSX, DOOL, EARTH SHIP, EGYPT, GIÖBIA oder HALLUCINATION GENERATION, KING BUFFALO und MAMMOTH WEED WIZARD BASTARD teilen.

Den Besuchern werden so wieder beste Chancen eingeräumt, aus dem breiten Spektrum des Festivals Neuentdeckungen für das heimische Albenregal oder die knarzige Festplatte kennenzulernen. Und wer da eher auf Altbewährtes steht, kann mit den beiden Punkrockern von CJ RAMONE und ZEKE traurig lächelnd seiner Jugend hinterherheulen. So oder so: das Stoned From The Underground ist als stilsichere und Überraschungen liefernde Institution im deutschen Festivalkreis fest etabliert.

Tickets gibt es noch hier zu erwerben. Aber der Leser sollte nun wirklich schnell damit sein.

