Stoned From The Underground 2020: Ticketverkauf zum Zwanzigsten gestartet und erste Bandbestätigungen

Das Stoned From The Underground, auch hier bei powermetal.de immer hoch im Kurs und lang erwartet, geht am 09./10./ und 11.07.2020 in die Zwanzigste Runde. Herzlichen Glückwunsch!

Wer an der Sause mitrühren möchte, hier gibt es die Karten dafür.

Neben der entspannten Stimmung sind auch die Bands jedes weitere Jahr ein dickes Argument, nach Erfurt an den einladenden Alperstedter See zu fahren. 2020 bestätigt sind die bayrischen Szenegranden COLOUR HAZE, die Griechen NAXATRAS, MELLOWDEATH aus Berlin, die extra reformierten CALAMUS, die auch beim allerersten SFTU schon spielten. Und als den ersten richtigen Headliner hat die Crew HIGH ON FIRE bestätigt.