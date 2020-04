Stoned From The Underground: Jubiläum muss ausfallen

Der Form halber müssen wir hier leider auch ein Statement der Crew des STFU 2020 verbreiten. Wir von powermetal.de als langjähriger Partner der Sause wünschen uns, dass die zwanzigste Ausgabe 2021 stattfindet. Dann wieder mit uns.

Liebe Freunde, liebe Familie,

nach der Entscheidung der Bundesregierung, Großveranstaltungen bis zum 31.August 2020 zu untersagen, wird das Stoned From The Underground Festival in diesem Jahr nicht stattfinden.

Im 20. Jahr unseres Festivals tut uns diese Entscheidung unendlich leid. Aber auch wir haben eine Verantwortung gegenüber allen Beteiligten und unterstützen die Maßnahmen von Bund und Ländern zum Schutz von Besuchern und Mitarbeitern auf Festivals voll und ganz.

Wir werden Euch in den nächsten Tagen, genaue Informationen hinsichtlich bereits gekaufter Tickets und dem neuen Termin für 2021 geben.

Da wir mit allen Beteiligten die weitere Verfahrensweise noch abklären müssen, bitten wir euch um Verständnis, Geduld und Loyalität.

COVID-19 ist nicht das Ende. Wir befinden uns alle in einer sehr schwierigen Zeit und die weitere Entwicklung kann keiner voraussehen.

Wir wollen durchhalten und wir hoffen, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen.

Bleibt also weiter so diszipliniert, achtet und beachtet eure Mitmenschen und bleibt vor allem gesund.

Eure Stoned Crew -

Hier noch ein paar Worte von unserem Familienoberhaupt Fred

Liebe Freunde,

nach der Veröffentlichung unserer Absage für dieses Jahr ist meine Laune noch tiefer in den Keller gerutscht. Wir haben viel diskutiert und wussten ja eigentlich alle wohin die Reise gehen kann. Wenn es dann aber so endgültig ist, ist das schon ganz schön beschissen.

Über die Notwendigkeit dieser Entscheidung braucht man, denke ich, auch nicht mehr zu reden. Wir können alle nur hoffen, aus dieser Situation, gesund und mit Anstand wieder rauszukommen.

Es tat schon sehr weh, die ganze Sache so einfach mit ein paar Zeilen im Netz abzusagen. Ging aber nicht anders. Ich habe in den letzten Tagen mit vielen Kollegen telefoniert, denen es genauso geht.

Die Folgen für alle Beteiligten sind unmöglich abzusehen. Wen man mal darüber nachdenkt, wieviel an so einer Absage dranhängt, wird einem schlecht. Es hat ja nicht nur Auswirkungen auf unsere Crew, sondern auch auf so viele andere Menschen, Firmen, Einrichtungen, mit denen wir seit vielen Jahren zusammen arbeiten und man sich mittlerweile auch sehr gut kennt, was weit über geschäftliche Beziehungen hinaus geht. Es sind so viele Freundschaften, Verbindungen und großartige Beziehungen entstanden. Man kann nur hoffen, dass das alles auch nach dieser Zeit noch Bestand hat und das alle betroffenen Menschen und Firmen dann noch da sind.

Jetzt ist es wichtig, dass wir diese Zeit gut überstehen. Besinnt euch in dieser Zeit auf die wichtigen Dinge. Achtet auf Euch, eure Familien und Freunde und auf eure Mitmenschen. Man sieht in diesen Tagen, zu was für Leistungen Menschen fähig sind, wie Solidarität ohne Ansprachen und Appelle möglich ist. Menschen, die sonst im normalen Leben nicht auffallen und nun Initiative ergreifen und einfach machen. Das beruhigt mich dann schon wieder sehr. Ich hoffe, dass das noch lange so bleibt.

Wie schon gesagt, werden wir in den nächsten Tagen, wenn wir mit allen Beteiligten gesprochen haben, weitere Infos geben.

Bleibt gesund euer Fred





