Stoned From The Underground: Termin 2019, Pre-Party, Besucherbefragung

Das allzeit beliebte Erfurter Musikfest, dass regelmäßig Größen und Geheimtipps des Stoner Rocks, Doom, Psychedelic Rocks und Sludge an einem tollen See anbietet, wird 2019 am 11., 12. und 13. Juli stattfinden.

Am 13.10.2018 wird jedoch schon mal vorgefeiert, und zwar in der Erfurter Engelsburg mit Gästen wie WO FAT, SASQUATCH u.a.

Zudem wird auf der Facebookseite des Stoned From The Underground gerade in einer Leser/ Zuschauer-Befragung festgestellt, wen die treue Gemeinde 2019 am Alperstedter See erleben möchte. Mittun ist angesagt!