T-REX MARATHON und die feurige Alexis

Bei YouTube gibt es einen neuen Textclip zu 'A Prison Just For Us' der kanadischen Core-Truppe T-REX MARATHON. Mit diesem Stück von ihrem aktuellen Album "Days Without Incident" zollt die Band ihren Landsleuten von ALEXISONFIRE Tribut.





