TAAKE: Siebtes Album wird

Am 24. November wird das Album über Dark Essence Records erscheinen. TAAKE ist die Band von Hoest, der drei Jahre an dem Album gearbeitet hat und alle Instrumente des 55-minütigen "Kong Winter" selbst einspielte und den Stücken diese Namen gab:

1. Sverdets Vei

2. Inntrenger

3. Huset i Havet

4. Havet i Huset

5. Jernhaand

6. Maanebrent

7. Fra Bjoergegrend mot Glemselen

8. On Top (De Press cover, bonus track on the vinyl edition)

Das Album kann schon im Label-Webshop oder auf TAAKEs Bandcamp-Seite bestellt werden.