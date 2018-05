TAD MOROSE: Neues Album im Kasten

Das neue Album wird auf den Namen "Chapter X" hören und am 15. Juni über GMR erscheinen, Im GMR Webshop kann man schon sein Exemplar vorbestellen, das dann folgende Lieder enthalten wird:

Apocalypse

Come Morpheus

Deprived of life

I am night

Leviathan Rise

Liar

Masquerader

Nemesis

Salvage My soul

Slaves To the Dying Sun

Turn To Dust

Vaunt The Cynical

Where Stars Align

…Yet Still You Preach