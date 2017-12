Der Nachfolger für die Debüt-EP "Illusion" wird am 23. März über Viy-Records erscheinen und am 24. März steigt dann in Rotenburg an der Wümme die große Release-Party für das deutschsprachige Album. Der Eintrittspreis wird nur 5 Euro betragen. Weitere Informationen werden folgen.

