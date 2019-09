TALES OF THE TOMB: Neuer Clip zur EP

Das kanadische Death-Metal-Gespann TALES OF THE TOMB hat bei YouTube einen Video-/Textclip zu 'Sinful Messiah', einer Abrechnung mit dem Sektenführer David Koresh, veröffentlicht. Die Nummer ist von der neuen EP "Volume Two: Mendacium", die für den 27. September angekündigt ist.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser