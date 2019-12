TALISMAN: Reunion für Single 'Never Die (A Song For Marcel)'; Lyric-Video online

Die legendäre Melodic/Hard Rock-Formation TALISMAN hat sich vor kurzer Zeit für die Aufnahmen einer Single erneut zusammengetan. Wie der Titel 'Never Die (A Song for Marcel)' bereits klar macht, haben sich Sänger Jeff Scott Soto, Drummer Jamie Borger, Gitarrist Pontus Norgren, Keyboarder BJ und Johan Niemann am Bass im Gedenken an ihren vor zehn Jahr freiwillig aus dem Leben geschiedenen ehemaligen Kollegen Marcel Jacob vereint und ihm ihre neue Single gewidmet.

Der zuvor bei kurzzeitig bei EUROPE und lange Jahre an der Seite von YNGWIE MALMSTEEN (um nur einige Karriere-Etappen zu erwähnen) tätige Marcel Jacob war einer der Gründer der Band und mitverantwortlich für Früh-90er Edel-Perlen wie "Talisman" oder "Humanimal". Sein Freitod im Juli 2009 erschütterte nicht nur sein persönliches Umfeld, sondern auch sehr viele seiner Kollegen.

Die von Christer Wedin (Sun Hill Production) produziert und von Fredrik Nordström gemixte Single erscheint in Kooperation mit der schwedischen Einrichtung "Suicide Zero", die eine Fundraising-Seite dafür eingerichtet hat:https://se.betternow.org/en/fundraisers/marcel-jacob

Für Fans der Band (die es übrigens im Vorfeld der Veröffentlichung keineswegs kategorisch ausschließt, in Zukunft unter dem Namen TALISMAN Material zu veröffentlichen....) und des leider nicht mehr unter uns weilenden Vier-Saiten-Künstlers hat man zudem ein Lyric-Video zum Song veröffentlicht: