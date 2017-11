TANKARD: Best of

Ich bin ja immer wieder erstaunt, wie lange die Hessen das Thema Alkohol noch auswälzen können, aber ich muss zugeben, sie machen das ganz originell. "Hymns For The Drunk" heißt das kommende Best Of-Album, das AFM am 12. Januar in die Regale der Republik stellen wird. Da es AFM ist, heißt das im Umkehrschluss, dass es sich um eine Songauswahl aus den Jahren 2002 bis 2010 handelt, also von "B-Day" bis "Vol(l)ume 14)". Die Tracklist kenne ich noch nicht, aber Fans dürfen ob des limitierten Box-Set, das es neben CD und Vinyl geben wird, aufgeregt werden: In der Box ist eine TANKARD-Alien-Spardose! Hey, das ist mal Metal (äh, oder eher Keramik, denke ich)!

Quelle: AFM Redakteur: Frank Jaeger Tags: tankard hymns for the drunk