TANKARD: Musik zum Feiern und Trinken, bühnenreif

Denn das hessische Abrisskommando tritt wieder an, um die Bühnen und Theken der deutschen Landschaft auch jenseits der Äppelwoi-Grenze zu beschallen. Hier sind die aktuellen Tourdaten:

15.06. Gräfenhainichen (D), With Full Force-Festival

05.07. Barcelona (E), Rock Fest Barcelona

20.07. Fritzlar (D), Rock am Stück-Festival

21.07. Weil (D), Baden In Blut-Festival

27.07. Brande (D), Headbangers Open-Air

28.07. Essen (D), Nord-Open-Air

11.08. Schlotheim (D), Party.San-OpenAir

17.08. Dinkelsbühl (D), Summer Breeze

08.09. Hüttikon (CH), Meh-Suff-Festival

21.09. Würzburg (D), Posthalle

22.09. Magdeburg (D), Factory

19.10. Leipzig (D), Hellraiser (großer Saal!)

20.10. Brünn (CZ), Melodka

21.10. Prag (CZ), Rock Cafe

02.11. Karlsruhe (D), Substage

03.11. Andernach (D), JUZ Live

23.11. Aachen (D), Musikbunker

24.11. Ulft (NL), Metal On Metal-Festival

30.11. Hannover (D), Musikzentrum

01.12. Dresden (D), Skullcrusher

08.12. Oberhausen (D), Ruhrpott Metal Meeting

28.12. Saarbrücken (D), Garage

29.12. München (D), Feierwerk