TANKARD: One Foot In The Grave

Die hessischen Bierkönige von TANKARD feiern in diesem Jahr 35-jähriges Bestehen und beglücken sich und alle ihre Anhänger ab dem 02. Juni mit einem neuen Scheibchen via Nuclear Blast. Der Silberling ist auf den Namen "One Foot In Te Grave" getauft und beinhaltet folgende Titel:

01. Pay To Pray

02. Arena Of The True Lies

03. Don't Bullshit Us

04. One Foot In The Grave

05. Syrian Nightmare

06. Northern Crown (Lament Of The Undead King)

07. Lock'Em Up

08. The Evil That Men Display

09. Secret Order 1516

10. Sole Grinder