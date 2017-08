Die EP mit der Eintracht-Frankfurt-Hymne der hochprozentigen Metaller aus dem Äppelwoi-Land wird neu aufgelegt und am 15. September über Nuclear Blast als CD und Vinyl erscheinen. Die EP wird folgende Tracks enthalten:

1. Schwarz-weiß wie Schnee (Version 2017)

2. Forza SGE

3. Schwarz-weiß wie Schnee (Version 1999)

4. One Foot in The Grave

5. A Girl Called Cerveza

6. (Empty) Tankard (live, 2016)

Im Backgroundchor der 2017er Version sind übrgens Henni Nachtsheim (Badesalz), Ande Werner (Mundstuhl) und Roy Hammer (Roy Hammer & Die Pralinées) zu hören.

TANKARD kommt übrgens in Kürze auch auf Tournee und spielt in diesen Orten:

26.08. D Cham - L.A. Moshclub-Festival

02.09. D Katzenbach - Metallergrillen

22.09. D Weinheim - Café Central

23.09. D Annaberg-Buchholz - Alte Brauerei

06.10. D Erfurt - From Hell

07.10. D Rostock - M.A.U. Club

08.10. D Braunschweig - B58 *AUSVERKAUFT*

01.12. D Nürnberg - K4-Festsaal

02.12. D Berlin - BiNuu

16.12. NL Eindhoven - Eindhoven Metal Meeting

29.12. D Frankfurt - Batschkapp (TANKARD & Friends-Festival)

30.12. D Ingolstadt - Eventhalle Westpark

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Frank Jaeger Tags: tankard schwarz-weiß wie schnee