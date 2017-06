TANK: Davd Readman neu am Mikro

Nachdem ihr letzter Sänger ZP Theart in Richtung SKID ROW abgewandert ist, musste das britische Metal-Schlachtross einen neuen Mann am Mikrophon suchen, den sie im PINK CREAM 69-Fronter David Readman nun gefunden haben. Seinen Posten bei den Deutschen hat er dafür aber wohl nicht aufgegeben, sondern ist jetzt in beiden Bands aktiv. Wer sich den Herrn bei TANK nicht vorstellen kann, kriegt mit 'Valley Of Tears' einen Vorgeschmack auf zukünftige Taten: Youtube

