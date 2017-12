Das lang angekündigte und von den Fans mit einer Mischung aus Freude und Furcht ob der möglichen Demontage eines Rockidols erwartete Album der TANK-Formation um Algy Ward mit dem Titel "Sturmpanzer" soll tatsächlich am 11. Mai 2018 über Dissonance Productions erscheinen. Es gibt auch schon eine Trackliste:

Two Thousand Miles Away

March

No More War

First They Killed Her Father

Sturmpanzer (Parts 1 & 2)

Lianne's Crying

Living In Fear Of God

Für Reich und Fatherland

The Last Soldier

Which Part Of Fuck Off Don't You Understand?

Little Darling

Revenge Of The Filth Hounds (Parts 1 & 2)

Ich hoffe, das Album wird besser als das ausgesprochen scheußliche Cover.