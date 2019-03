Warum sind die Italiener so euphorisch? Na, weil sie einen Plattendeal bei Pride And Joy Music an Land gezogen haben! Auf dem deutschen Label wird das vierte Werk als Konzeptalbum unter dem Titel "Apocalypse" voraussichtlich im August 2019 erscheinen. Weitere Informationen zu TARCHON FIST gibt es auf der Bandwebseite.

(Foto: Barbara Balboni)