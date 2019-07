TARJA - 'Railroads' - zweiter Song vom neuen Studioalbum

Als zweite Auskopplung ihres neuen Studioalbums "In The Raw" hat Tarja 'Railroads' gewählt. Wie der Titel schon erahnen lässt, geht es darum, dass das Leben eine Reise ist.

Inspiriert wurde TARJA durch ein Buch des brasilianischen Schriftstellers Paulo Coelho ("Aleph"). Darin reist der Autor entlang der Trans-Sibirischen Eisenbahnstrecke und findet dabei immer mehr zu sich selbst. Tarja sagt: Durch Paulo Coelhos Texte habe "ich sehr viel über mich selbst erfahren." Weiter meint sie: "Ich wollte mich, darüber hinaus, mit mir und meiner eigenen Reise beschäftigen. Das ganze Album ist in gewissem Sinne eine Reise."

Eigentlich habe sie diesen Song schon vor sehr langer Zeit geschrieben, sogar lange bevor das Buch "Aleph" erschienen ist. Aber jetzt erst sei er fertig geworden.

Hier https://www.youtube.com/watch?v=vy1gb510UKA&feature=youtu.be kann man sich 'Railroads' anhören.

Das Album "In The Raw" erscheint am 30.8.2019.