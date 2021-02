TARJA: Tour-Update

Die verschobene Tour von Tarja Turunen, die für diesen Frühjahr angedacht war, wird nun komplett in das nächste Jahr gezogen. Zudem sind noch einige Festival-Gigs geplant und die "Christmas Together"-Termine stehen ebenfalls fest.



Hier die Termine:



Festivals:

11. JUN 2021 Zamora (ES) Z! Live Rock Fest

07. JUL 2021 Ballenstedt (DE) Rock Harz Open Air

31. JUL 2021 Wacken (DE) Wacken Open Air

13. AUG 2021 Kortrijk (BE) Alcatraz Metal Fest



"Christmas Together"

03. DEC 2021 Eindhoven (NL) Paterskerk

04. DEC 2021 Hamburg (DE) Kulturkirche

05. DEC 2021 Bielefeld (DE) Lokschuppen

07. DEC 2021 Bochum (DE) Christuskirche

08. DEC 2021 Luxembourg (LU) Den Atelier

20. DEC 2021 Vilnius (LT) Compensa Concert Hall

21. DEC 2021 Riga (LV) Hanzas Perons

22. DEC 2021 Tallinn (EE) Alexela Concert Hall



Tour 2022

11. FEB 2022 Milano (IT) Live Club

02. MAR 2022 Lyss (CH) KuFa

04. MAR 2022 Ljubljana (SI) Kino Siska

05. MAR 2022 Wien (AT) Szene

06. MAR 2022 München (DE) Backstage Werk

08. MAR 2022 Nürnberg (DE) Hirsch

09. MAR 2022 Leipzig (DE) Hellraiser

10. MAR 2022 Berlin (DE) Columbia Theater

12. MAR 2022 Mannheim (DE) MS Connexion Complex

13. MAR 2022 Herford (DE) Herford X

14. MAR 2022 Bochum (DE) Bochum Matrix

16. MAR 2022 Hamburg (DE) Markthalle

17. MAR 2022 Nijmegen (NL) Doornroosje

18. MAR 2022 Haarlem (NL) Patronaat

