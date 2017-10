TARJA bringt Weihnachtsalbum und Graphic Novel

TARJA und Earmusic schrecken für nichts zurück. Jetzt knöpfen sie sich im Team Weihnachten vor. Ich glaube ja, dass es dazu bereits genug Kitsch gibt, aber bitte, wenn es denn sein muss, hören wir mal rein in das Album mit dem Titel "From Spirits and Ghosts (Score for a dark Christmas)"mit Hilfe des Videos zu dem schon dunkle Vorahnungen heraufbeschörenden Lied 'O Come, O Come, Emmanuel': Youtube.

Ja, so ähnlich habe ich es mir vorgestellt. Es ist ein bisschen weniger schlimm, als ich befürchtet habe. Zumal heute 22 Grad Celsius waren. Aber glaubt nicht, dass es damit getan ist, das dicke Ende kommt am 17. November, denn auf dem Scheibchen sind auch 'O Tannenbaum', 'We Wish You A Merry Christmas' und 'Feliz Navidad' enthalten, komplett mit Synphonie-Orchester und Geträller. Allerdings, und das könnte der Lichtblick sein, auch ein brandneues Lied mit dem Titel 'Together'.

Den gleichen Titel wie das Album hat aber auch Tarja erste Graphic Novel, das ist ein umfangreicher Comic, so setzen sich diese Bände ab von den Comicheftchen in den USA. Am besten, man schaut mal selbst in die umfangreiche Kollektion in Tarjas eigenem Shop rein, wo man das Album als CD, Vinyl oder in diversen Bundles kaufen kann und die Graphic Novel gleich mit. Dazu die erste Single, eine EP, Poster... ja, nun schaut schon selbst: Tarjas Shop. In zwei Monaten ist ja dann auch endlich Zeit für Kitsch. Kann man halt schon vorbestellen.