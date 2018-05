TARJA veröffentlicht als Nachfolger zu ihrem Album

Am 27. Juli 2018 erscheint "Act II" bei earMUSIC als 2CD Digipak, 3LP Gatefold, DVD, Blu-ray, Limited Mediabook 2CD+2BD (inkl. zwei komplette, exklusiven Live-Shows, die auf dem Hellfest Festival in Frankreich und dem Woodstock Festival in Polen gefilmt wurden) und digital.



Aufgezeichnet wurde alles während ihrer Welttournee "The Shadow Shows" und man findet u.a. ein 75-Minuten Set, welches live im Metropolis Studio in London aufgenommen wurde. Weiterhin gibt es eine Live-Aufnahme aus Mailand, sowie bisher unveröffentlichte Interviews und Foto-Galerien.

