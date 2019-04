TAR PIT: Schwerer Doom

Hier ist der Name Programm! Ordo MCM wird am 28. Juni das Debüt der heeeaaavy Doomster TAR PIT aus Portland veröffentlichen, das den lebensbejahenden Titel "Tom Of Doom" tragen wird und dessen Sänger irgendwie so klingt, als wäre er uns aus selbiger zugeschaltet. Einen Eindruck davon kann man auf der Bandcampseite des Labels bekommen.

