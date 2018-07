TASTE beklagt den

Das Melodic-Label wird das zweite Album der Schweden Christoffer und Felix Borg am 31. August veröffentlichen. "Moral Decay" ist der Nachfolger des 2014er Debütwerks "Alive" und wurde in Göteburg aufgenommen. Die beiden haben kürzlich eine selbstproduzierte Single mit dem Titel 'We Are Back' veröffentlicht, die hier zu hören ist: Youtube.

Ob das Stück auch auf "Moral Decay" vertreten sein wird, ist noch nicht bekannt.