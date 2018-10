TAUBERTAL FESTIVAL: DIE FANTASTISCHEN VIER, THE OFFSPRING, BOSSE

Die ersten Bands wurden bekannt gegeben für das im idyllischen Taubertal stattfindende Festival, das jedes Jahr im Vorfeld ausverkauft melden kann. Der Werbetext fasst es schön zusammen: "Seine malerische Lage, sein familiärer Charakter und nicht zuletzt seine Beständigkeit im Line Up machen es so beliebt. Aber auch andere Aspekte wie beispielsweise der stimmungsvolle Steinbruch, in dem bis in die frühen Morgenstunden weitergefeiert werden kann oder die unterschiedlichen Campingmöglichkeiten machen das Festival zu einem Highlight." Dem kann man nicht viel hinzufügen.

Die ersten Bands deuten darauf hin, dass 2019 in Bezug auf den Ticketverkauf keine Ausnahme machen wird. Ist BOSSE vielleicht trotz Radiohit 'Augen zu, Musik an' noch kein Massenmagnet, dürften die US Punker THE OFFSPRING als Gute-Laune-Garant ein echtes Pfund sein. Das Taubertal Festival hat auch immer namhaft deutsche Bands am Start. 2019 sind das DIE FANTASTISCHEN VIER, die sich von ihren Hip Hop-Wurzeln weg zu ernstzunehmenden Musikern entwickelt haben. Live sind sie eine echte Wucht! Frühbuchertickets gibt es für 118 Euro (zzgl. Gebühren) bei Karo-Tickets, die sind aber auf 1000 Stück limitiert, danach steigt der Preis auf 134 Euro. Also: schnell zuschlagen!