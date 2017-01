TAU CROSS: Neues Album ist im Kasten!

Das Projekt, unter anderem mit AMEBIX und VOIVOD Musikern, hat das Zweitwerk fertig aufgenommen. Der vorläufige Titel der in Montreal, Minneapolis, Seattle und auf der Isle of Skye in Schottland aufgenommenen Langrille ist "A Pillar Of Fire" und die Veröffentlichung ist für Sommer 2017 über Relapse Records angepeilt.

