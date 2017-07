TAU CROSS: Pillars Of Fire ist erschienen, Tourdates

Ich muss beichten, dass ich völlig überrascht bin von dieser Nachricht! Habe ich gepennt? Jedenfalls gibt es den Nachfolger zum selbstbetitelten 2015er Werk der wilden Truppe, die sich allein schon wegen des Mitwirkens von VOIVOD-Schlagwerker Michel "Away" Langevin in meinen Augen wichtig gemacht hat. Das neue Album ist am Freitag auf Relapse Records erschienen. Ich glaube, das muss ich haben. Hört mal rein in die beiden Musikvideos, zuerst in 'Deep State': Youtube.

Und dann in 'Killing The King': Youtube.

Ich höre da VOIVOD-Einflüsse. Klasse. Außerdem kommen die Burschen auf eine kleine Tour mit zwei Stops in Norddeutschland: Hin, wer kann.

4. August 2017 Hafenklang - Hamburg, DE

7. August Badehaus - Berlin, DE