TEARS FOR FEARS: Open-Air-Shows für 2019 bestätigt

Das britische Duo TEARS FOR FEARS wird im kommenden Jahr einige Open-Air-Shows in Deutschland geben. Wer also für die anstehenden Konzerte im Februar keine Karten bekommen hat, der kann nun zuschlagen.



Nachdem Roland Orzabal und Curt Smith diese Auftritte bekanntlich krankheitsbedingt und auf Empfehlung ihrer Ärzte verschieben mussten, kommt das Duo jetzt wieder zurück.



Zudem arbeiten die beiden aktuell an neuen Songs für ein neues Studioalbum.



Zu folgenden Terminen ist das Duo zu sehen:



28.06.2019 Bonn - Kunst!rasen

12.07.2019 München - Tollwood

13.07.2019 Bruchsal - Schlossgarten Open Air

14.07.2019 Mainz - Summer in the City



Tickets für die Shows gibt es ab Montag, den 26.November 2019 exklusiv auf eventim.de Ab Mittwoch, den 28.November 2018 ab 10 Uhr gibt es die Karten bei allen CTS-Verkaufsstellen ab 43,00 EUR zzgl. Gebühren.

Quelle: FKP Scorpio Redakteur: Swen Reuter Tags: tears for fears roland orzabal curt smith open air 2019 shout