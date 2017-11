TEEMU & THE DEATHBLOWS: Debüt

Eine echte Garagenband, das ist TEEMU & THE DEATHBLOWS, denn ihr Debütalbum, dass am 8 Dezember über Svart Records veröffentlicht werden wird, wurde auf einer Acht-Spur-Maschine aufgenommen. Das Resultat kann man in Form von 'I'm The Kidd' hier hören: Youtube.

Hier ist die Trackliste des Albums:

1. Keep It In The dark

2. Girl

3. I Want You

4. In The Sun

5. Blue Moon

6. Monkeys

7. Heat of the Moment

8. I'm The Kidd

9. Novocaine

10. Hooked

11. Romeo