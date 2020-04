TEETH: Raue Quarantäne

Eine sehr grauslige Art der Aufarbeitung der Auswirkungen des großen C verbirgt sich im neuen Song des neu gegründeten Hardcore-Trios TEETH. Das sind: Vokalist Blake Prince (ex-Straight Reads the Line, Anniversary), Gitarrist Chris LeMasters (Hundred Suns, ex-Dead and Divine), und Drummer Ryan "Legs" Leger (Hundred Suns, Norma Jean, ex-Every Time I Die).

In 'Deathrace' zeigt sich mal wieder Endzeitstimmung. Auch eine sehr typische Art der Aufarbeitung für eine Vielzahl von Musikern.

