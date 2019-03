Das Lied ist der erste Vorreiter der am 26. April erscheinenden EP "Timeless Youth" der Alternative Rocker aus den USA: Youtube.

Das gefällt mir gut, da kann man mal mehr als ein Ohr riskieren und sich die ganze EP, auf der immerhin diese sieben Stücke vertreten sind, anhören:

Timeless Youth

Bouquet

What We Live For

Letting Go

Dazy

Rose

Hereditary