TEMPEL - neue Band vom Kvelertak-Drummer

KVELERTAK-Drummer Kjetil Gjermundrod hat gemeinsam mit seinen Brüdern Inge und Espen sowie seinem Jugendfreund Andreas Espolin eine neue Band gegründet. Sie trägt den Namen TEMPEL. Bereits im vergangenen März haben die Herren in kleiner Auflage ein Debüt-Album veröffentlicht, das nun über Jansen Records offiziell veröffentlicht und auf dem europäischen Markt erhältlich sein wird. Unter dem Titel 'Wolves' wird die erste Singel aus dem Album veröffentlicht. Die Brüder haben in den vergangenen Jahren in jeweils vielen unterschiedlichen Bands gespielt, nie jedoch gemeinsam in derselben. Wie Kjetil verlauten lässt, startete die gemeinsame Band "just for fun", aber möglicherweise wird daraus nun auch mehr.

