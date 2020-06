TEMPLE OF DREAD - Album Nummer 2 im Juli

Am 24. Juli 2020 erscheint das neue Album "World Sacrifice" von TEMPLE OF DREAD beim Label Testimony Records. Heute wurden erste Details wie Tracklist und Cover Artwork bekannt gegeben.

TEMPLE OF DREAD wurden 2017 gegründet und konnten 2019 ihr Debütalbum "Blood Craving Mantras" veröffentlichen.



Den Titeltrack vom neuen Album gibt es hier zu sehen / hören:





Markus Bünnemeyer - Guitar / Bass

Frank Albers - Lyrics

Jörg Uken (Soundlodge Studios) - Drums

Jens Finger - Vocals



Tracklist:



1. World Sacrifice



2. Commands From A Black Soul



3. Enforcers Of The Vile



4. Symbiotic Delusion



5. Machine



6. Alive I Ro



7. Dedication



8. Sold Baptism (Morgoth Cover)



9. Blood Craving Mantra

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Frank Wilkens Tags: temple of dread album testimony records