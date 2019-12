TENSIDE: Tourdaten zum neuen Album

Die Metalband TENSIDE wird am 20.03.200 via Ivorytower / Edel ihr neues Album "Glamour & Gloom" veröffentlichen. Im Anschluss wird die Band mit dem neuen Matierial auf Tour gehen.



Folgende Termine sind bestätigt:

25.03.2020 Hamburg - Logo

26.03.2020 Berlin - Cassiopeia

27.03.2020 Köln - MTC

28.03.2020 München – Backstage

Zum neuen Song 'As Above So Below' ist bereits ein Video verfügbar.