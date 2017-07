TEN mit neuem Video

Die Briten haben den Song 'Travellers' von ihrem dreizehnten Album "Gothica", dass am 7. Juli über Frontiers in die Läden bugsiert worden ist, als Video veröffentlicht. Der Song ist schön, das Video gelegentlich eher unfreiwillig komisch, wenn die Burschen in den Dünen posen oder Schlagzeuger und Keyboarder durch den Himmel fliegen. Schaut mal rein auf Youtube.

