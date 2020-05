TERRA ATLANTICA: Details zum neuen Album

Die Hamburger Power-Metal-Band TERRA ATLANTICA wird am 14.08.2020 via Pride & Joy Music ihr neues Album "Age Of Steam" veröffentlichen. Dazu wurde neben der Tracklist auch das Cover-Artwork veröffentlicht.



Wie auch beim Debütwerk, folgt "Age Of Steam" einem lyrischen Konzept. Die Orchesterarrangements stammen wieder vom Gitarristen und Sänger Alex Hunziger (AETERNITAS) Musikalische Gäste sind Oleg Rudych (MAGISTARIUM) und Gabriel Tuxen (SEVEN THORNS).



Die Tracklist liest sich so:

1. Rebirth 1815

2. Across The Sea Of Time

3. Mermaids' Isle

4. Age of Steam

5. The Treachery Of Mortheon

6. Forces of The Ocean, Unite!

7. Quest Into The Sky

8. Believe in the Dawn

9. Gates Of The Netherrealm

10. Rage Of The Atlantica War

11. Until the Morning Sun appears

