TERROR auf Tour

Die "Total Retaliation"-Tour steht uns bald ins Haus und wird TERROR, DEEZ NUTZ, BACKTRACK und RISK IT in unsere Hallen führen. Vorher erscheint noch "Total Retaliation", das neue Album der Hardcore'ler TERROR am 28. September, das bereits im Nuclear Blast Shop vorbestellt werden kann. Hier wird es live zur Sache gehen:

30.11.2018 Leipzig (Conne Island)

01.12.2018 Hasselt (Muziekodroom)

02.12.2018 London (Camden Underworld)

03.12.2018 London (Camden Underworld)

04.12.2018 Paris (Le Gibus)

05.12.2018 Schweinfurt (Alter Stattbahnhof)

06.12.2018 Lindau (Club Vaudeville)

07.12.2018 Amsterdam (Melkweg)

08.12.2018 Herford (Krampus Fest)

10.12.2018 Zürich (Dynamo)

11.12.2018 Graz (Explosiv)

12.12.2018 München (Backstage Werk)

13.12.2018 Göttingen (Uni)

14.12.2018 Magdeburg (Factory)

15.12.2018 Ostrava (Brick House)

16.12.2018 Berlin (SO36)