TERROR mit Doppel-Video

Die US Amerikaner aus Los Angeles mit dem Brüllwürfel am Mikro haben ein Doppelvideo zu den beiden Songs 'In Spite Of These Times' und 'One More Enemy' veröffentlicht: Youtube.

Die Lieder stammen aus dem aktuellen Album "Total Retaliation", das die Jungs auch bei uns betouren werden:

30.11. D Leipzig - Conne Island

01.12. B Hasselt - Muziekodroom

02.12. UK London - Camden Underworld

03.12. UK Manchester - Rebellion

04.12. F Paris - Le Gibus

05.12. D Schweinfurt - Alter Stattbahnhof

06.12. D Lindau - Club Vaudeville

07.12. NL Amsterdam - Melkweg

08.12. D Herford - Krampus Fest

09.12. D Oberhausen - Kulttempel

10.12. CH Zürich - Dynamo

11.12. A Graz - Explosiv

12.12. D München - Backstage (Werk)

13.12. D Göttingen - Uni

14.12. D Magdeburg - Factory

15.12. CZ Ostrava - Brick House

16.12. D Berlin - SO36